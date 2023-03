L’OIM salue l’engagement de la Tunisie à «améliorer l’assistance aux migrants»

L’annonce récente de la Tunisie de maintenir les valeurs de principe de l’élimination de toutes les formes et manifestations de discrimination raciale et d’améliorer l’assistance et les permis de séjour pour les migrants dans le pays est bien accueillie. L’engagement de lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, qui peut aider à contrer la xénophobie et la désinformation sur la migration, reste une priorité pour l’ ‘Organisation internationale pour les migrations(OIM). Nous exhortons les Etats, les acteurs internationaux et les médias à lutter collectivement contre la rhétorique néfaste et négative, les discours de haine et les crimes de haine, ajoute, cependant l’OIM.

Elle réitère l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies à tous pour que la dignité et les droits des migrants soient respectés à tout moment, partout, indépendamment de leur statut migratoire, de leur nationalité, de leur race ou de leur sexe. « Les migrants doivent être protégés partout. Les migrants ont des droits humains », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. « Lorsque j’entends des dirigeants politiques décrire les migrants d’une manière qui ne tient pas compte de leur dignité et du fait qu’ils sont des êtres humains, avec des droits de l’homme, c’est quelque chose qui me choque profondément. Cela me choque en Tunisie, cela me choque en Europe, cela me choque partout.

L’Organisation internationale pour les migrations st prête à continuer à travailler avec ses partenaires nationaux et régionaux pour traduire les engagements du gouvernement en actions concrètes afin d’améliorer la gouvernance migratoire et les services de soutien aux migrants. Nous continuerons à travailler pour fournir une protection – en particulier aux plus vulnérables, y compris les victimes de la traite, les femmes et les enfants non accompagnés et séparés, un soutien médical et psychologique, des conseils juridiques, ainsi qu’une aide au retour volontaire et à la réintégration.

Il y a actuellement plus de 100 migrants devant le bureau de l’OIM dans la capitale, Tunis, qui cherchent différents types d’assistance. « Nous travaillons aussi vite que possible pour offrir un soutien tout en appelant au calme et au dialogue pour assurer des solutions dignes et basées sur les droits de l’homme. Nous comptons sur le soutien continu du gouvernement tunisien pour faciliter notre travail d’amélioration des conditions de vie des migrants, et pour promouvoir les efforts visant à assurer une migration sûre, régulière et ordonnée », ajoute-t-elle.

L’OIM est prête à fournir une assistance après l’arrivée aux migrants qui sont rentrés de Tunisie dans leur pays d’origine, avec l’aide de leur gouvernement, et se coordonne avec les autorités de toute la région pour assurer la fourniture d’un soutien.