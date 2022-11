L’OIPEM met en garde les parents des migrants irréguliers contre les dangers de la traite des enfants et le trafic d’organes

La présidente de l’organisation internationale pour la protection des enfants de la méditerranée (OIPEM) Rim Belkhedhiri a mis en garde les parents des migrants irréguliers contre les dangers de la traite des enfants et le trafic d’organes.

Elle a souligné vendredi dans une déclaration à la TAP, que des suspicions de trafic d’organes ont été signalées par des médecins bénévoles au sein de cette organisation après le rapatriement des dépouilles des tunisiens au cours de ces deux dernières années, ajoutant que les filiales de l’OIPEM dans plusieurs pays européens avaient relevées des suspicions de trafic d’organes d’enfants et d’adultes.

Elle a appelé les parents à protéger leurs enfants et à leur garantir le droit à la santé et à l’éducation, appelant l’état à adopter la carte d’identité biométrique et l’échange d’informations avec les pays voisins.