L’OMC en crise après l’échec des négociations sur l’agriculture et la pêche

La réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, tenue à Abou Dhabi, s’est soldée par un constat d’échec sur les dossiers majeurs de la pêche et de l’agriculture et un sauvetage en demi-teinte du moratoire électronique, plongeant l’organisation dans l’inconnu.

Les résultats de la ministérielle ont mis en évidence les profondes divisions entre les 164 membres de l’OMC, « dans un contexte international marqué par une incertitude plus grande que jamais », a relevé Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice de l’OMC, pointant du doigt les tensions géopolitiques, les inquiétudes économiques et les élections dans de nombreux pays. Les accords sont aussi difficiles à trouver car les décisions sont prises par consensus. « La beauté de l’OMC réside dans le fait que chaque membre dispose d’une voix égale, mais cela a aussi un coût », a-t-elle souligné.

La seule avancée de ces cinq jours de négociations concerne le commerce électronique, exempté de droits de douane depuis 1998. L’Inde a accepté in extremis de ne pas apposer son veto à l’extension du moratoire douanier sur les transmissions électroniques, mais pour deux ans au maximum, soit jusqu’en 2026.

