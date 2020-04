L’OMS alerte sur les risques du déconfinement

L’Organisation mondiale de la Santé a mis en garde contre une levée des mesures de confinement prises pour limiter la propagation du coronavirus, affirmant qu’elle pourrait entraîner une “résurgence mortelle” de la pandémie.

La directrice du département préparation mondiale aux risques infectieux à l’OMS a estimé que BFMTV que “si le confinement est relâché trop rapidement, on craint que la transmission s’emballe à nouveau”.

“On sait qu’il y a des situations qui favorisent les transmissions, comme les réunions dans des endroits fermés, peu ventilés, où les gens sont proches (…) Il faudra veiller à ne pas rouvrir tout de suite”, poursuit-elle.

Pour elle, le déconfinement doit être progressif. Elle indique qu’il “faut savoir où le virus est présent de façon intense, et ce sera des endroits où il faudra y aller avec encore plus de prévention.” “On a repéré des situations où la transmission peut être accélérée, comme les salles de sport fermées.”

Elle explique qu’il y a deux éléments qui aident le virus à se propager: “la densité humaine et les mouvements humains.” “Quand les hommes bougent, le virus bouge aussi”, assure-t-elle. “On essaie au maximum de réduire les mouvements et les contacts rapprochés, pour isoler et éliminer le virus.”