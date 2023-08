L’OMS et les États-Unis ont l’œil sur un nouveau variant du Covid

L’organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi surveiller de près un nouveau variant du virus Covid-19. L’OMS a décidé de le classer « dans la catégorie des variants sous surveillance en raison du très grand nombre (supérieur à 30) de mutations du gène Spike qu’il porte ». La protéine Spike, qui donne au Covid un aspect hérissé, lui permet de pénétrer les cellules de son hôte.

Le variant a été détecté en Israël, au Danemark et aux États-Unis. « L’impact potentiel des mutations [du variant] est actuellement inconnu et fait l’objet d’une évaluation minutieuse », a déclaré l’OMS, qui traque actuellement trois variants d’intérêt et en surveille sept.

L’organisation internationale fustige un « désarmement » des États face au coronavirus, et appelle « à une meilleure surveillance, séquençage et notification de la Covid-19, alors que ce virus continue de circuler et d’évoluer ». « Le virus continue de circuler dans tous les pays, continue de tuer et continue de changer », rappelle le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Entre le 17 juillet et le 13 août, plus de 1,4 million de nouveaux cas de Covid-19 et 2 300 morts ont été recensés dans le monde. Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a fait « au moins 20 millions » de morts, selon Tedros Adhanom Ghebreyesus.