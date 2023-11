L’OMS s’inquiète d’une hausse des maladies respiratoires en Chine

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète d’une hausse des cas de maladies respiratoires en Chine et a demandé aux autorités chinoises des informations plus détaillées sur le sujet, appelant la population à mieux se protéger.

Ces préoccupations interviennent près de quatre ans après l’apparition en Chine d’une mystérieuse « pneumonie virale », qui allait être à l’origine de la pandémie de Covid-19. L’OMS avait été critiquée pour son manque supposé de réactivité à donner l’alerte.

« L’OMS a adressé une demande officielle à la Chine pour obtenir des informations détaillées sur une augmentation des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie signalés chez les enfants », a indiqué mercredi l’organisation dans un communiqué.

Jeudi soir l’organisation a indiqué, après avoir reçu des informations des autorités chinoises et organisé une téléconférence, que Pékin n’avait détecté aucun pathogène nouveau.

« Les autorités chinoises ont indiqué qu’aucun pathogène nouveau ou inhabituel n’avait été détecté, pas plus que des signes cliniques inhabituels, y compris à Pékin et Liaoning, mais seulement la hausse générale du nombre de cas de maladies respiratoires dues à des pathogènes connus », a déclaré l’OMS dans un communiqué.

L’organisation basée à Genève recommande à la population de respecter « des mesures visant à réduire le risque de maladie respiratoire ».

Déjà préconisées durant la pandémie de Covid-19 et durant les épidémies en général, celles-ci comprennent la vaccination, la distanciation avec les malades, l’isolement en cas de symptômes, des tests et soins en cas de nécessité ainsi que le port du masque.

