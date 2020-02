L’ONAT contre toute forme de normalisation avec l’entité sioniste

L’Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT) s’est prononcé contre ” toute forme de normalisation ” avec l’entité sioniste”, appelant à poursuivre les responsables dont l’implication est prouvée dans ces actes de ” haute trahison “.

Dans une déclaration publiée, ce mercredi, l’Ordre des avocats a estimé que la participation aux compétitions régionales et internationales aux côtés des athlètes israéliens “n’a aucun lien avec la défense du drapeau national”, appelant à la mise en place d’une loi incriminant la normalisation avec l’Etat hébreu.

” Boycotter l’entité sioniste et soutenir la juste cause palestinienne ” est la meilleure solution “, a indiqué l’ONAT dans le même communiqué.