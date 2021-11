L’ONDCCE réclame l’éradication du terrorisme

L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat (ONDCCE) a réclamé « l’éradication du terrorisme dans les plus brefs délais en renforçant le contrôle sur les rapatriés des foyers de tension et en poursuivant les responsables de leur envoi dans ces zones et leur encadrement ».

- Publicité-

« Il faut fermer toutes les institutions takfiristes qui répandent l’idéologie obscurantiste dans le pays, au vu et au su gouvernement, particulièrement le bureau de l’Union internationale des savants musulmans à Tunis, classée organisation terroriste dans plusieurs pays », a-t-il dit.

Dans une déclaration, samedi, l’ONDCCE a souligné l’impératif de « fermer ces soi-disant associations de bienfaisance ainsi que les écoles coraniques anarchiques et hors de contrôle, et qui diffusent des principes contraires aux lois civiles tunisiennes ».

Tous les établissements éducatifs devraient être soumis à la supervision du ministère de l’Education et du ministère de la Femme et de la Famille pour les obliger à appliquer les programmes officiels, élaborés par des spécialistes, a-t-il insisté.

Selon l’observatoire, la tentative d’agression à l’arme blanche commise, vendredi, contre les forces de l’ordre par un terroriste fiché « S17 » est une preuve supplémentaire que le terrorisme est bien ancré dans le pays.

Vendredi après-midi, un officier de police a été attaqué par un individu près du siège du ministère de l’Intérieur, à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis, ce qui a contraint l’officier à lui tirer dessus dans la jambe pour le neutraliser, avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Blessé, l’agresseur de 31 ans a été maîtrisé avant d’être transporté à l’hôpital par les services de la protection civile .

L’individu en question est un takfiriste qui étudiait à l’étranger, a précisé le ministère.