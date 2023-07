Londres et Rome partenaires pour lutter contre l’immigration en Méditerranée

Le Royaume-Uni et l’Italie envisagent de créer un partenariat stratégique en matière d’immigration afin de lutter contre le nombre croissant de migrants qui traversent la Méditerranée, selon un rapport exclusif du Telegraph de Londres . Ce partenariat, inspiré de l’accord actuel entre le Royaume-Uni et la France, vise à renforcer la collaboration dans la lutte contre le trafic d’êtres humains, l’échange de renseignements et la coordination des efforts conjoints impliquant les barrières frontalières et les agences nationales de lutte contre la criminalité.

Avec ce partenariat, le Royaume-Uni cherche à soutenir les efforts de l’Italie pour engager des négociations avec la Tunisie afin d’établir un accord pour le retour des migrants, la Tunisie étant actuellement une source importante de migrants traversant la Méditerranée. En outre, le Royaume-Uni a contribué à hauteur de 860 millions de livres sterling à un programme d’aide soutenu par l’UE, visant à aider la Tunisie à faire face à l’afflux de migrants et à le réduire. Ces actions sont une réponse aux préoccupations croissantes concernant l’augmentation substantielle du nombre de migrants atteignant l’Italie cette année, avec des chiffres approchant les 62 000 par rapport aux 28 808 enregistrés au cours de la période correspondante de l’année dernière.

Le gouvernement britannique avait déjà exprimé sa crainte que l’augmentation notable du nombre d’arrivées en Italie ne se traduise par une augmentation correspondante du nombre de migrants tentant de traverser la Manche. Le débat public sur les chiffres de l’immigration au Royaume-Uni s’est à nouveau intensifié la semaine dernière à la suite d’un arrêt de la Cour d’appel concernant le plan britannique pour le Rwanda. La cour a rejeté le plan du gouvernement visant à expulser les immigrés clandestins du Royaume-Uni vers le Rwanda en le qualifiant d' »illégal ». Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a juré de faire appel de cette décision devant la plus haute juridiction du pays, malgré la vive opposition des organisations de défense des droits de l’homme.

Giorgia Meloni, Première ministre italienne d’extrême droite, a joué un rôle de premier plan dans la défense de mesures migratoires telles que celles employées par le Royaume-Uni, comme les centres de détention et de rapatriement pour accélérer les expulsions d’immigrés clandestins. Elle a également exhorté l’UE à adopter des accords de type rwandais afin de réduire l’immigration clandestine dans l’ensemble de l’Union. L’Italie a donné la priorité aux relations avec les pays d’origine tels que la Tunisie et la Libye, en vue d’une approche globale à l’échelle de l’UE basée sur des principes similaires.

Un rapport du ministère britannique de l’intérieur datant du 26 juin reconnaît que l’Italie est parvenue à réduire le nombre de migrants traversant la frontière depuis la Libye grâce à une aide financière et à des relations bilatérales. En l’espace d’un an, la Libye a réduit le nombre de traversées à partir de ses côtes de 181 700 à 38 400.