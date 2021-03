Londres va augmenter son arsenal nucléaire, une première depuis la guerre froide

Le Premier ministre britannique annoncera mardi que le Royaume-Uni relèvera de « plus de 40 % » le plafond des ogives nucléaires qu’il est autorisé à stocker, ont révélé lundi 15 mars au soir deux médias britanniques.

Selon les médias britanniques, Downing street invoque une « panoplie croissante de menaces technologiques et doctrinales » pour justifier ce changement de cap, inédit depuis la guerre froide. Le rapport met en effet en garde contre la « possibilité réaliste » qu’un groupe terroriste « réussisse à lancer une attaque CBRN [chimique, biologique, radiologique ou nucléaire] d’ici 2030 », mais aussi contre la « menace active » et le « défi systémique » que représentent respectivement la Russie et la Chine. « Une dissuasion nucléaire minimale, crédible et indépendante, affectée à la défense de l’OTAN, reste essentielle pour garantir notre sécurité », explique un rapport de Downing Street consulté par les médias londoniens.