Londres va inscrire le groupe Wagner sur sa liste des organisations terroristes

Le Premier ministre britannique a annoncé mercredi que le Royaume-Uni allait inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner sur sa liste des organisations terroristes.

« Il est juste qu’aujourd’hui nous proscrivions ce groupe pour ce qu’il est: une organisation terroriste », a écrit Rishi Sunak sur le réseau social X (ex-Twitter). Dénonçant ses « méthodes de torture, de vol et de barbarie » , le chef du gouvernement britannique a confirmé que la milice Wagner ferait désormais partie de la liste des organisations terroristes menaçant « la démocratie et la liberté dans le monde entier ».

La ministre britannique de l’Intérieur a le pouvoir de « proscrire » une organisation qu’elle estime impliquée dans des actes de terrorisme. Cette « proscription », qui s’applique déjà notamment aux organisations jihadistes Etat islamique et Al-Qaïda, transforme en infraction pénale le fait de soutenir l’organisation en question.

« Le groupe Wagner est très actif en Ukraine mais aussi sur d’autres théâtres, y compris l’Afrique, le Sahel », a rappelé pour sa part le ministre de la Défense Grant Shapps. Cette proscription vise à « les empêcher de s’implanter en Grande-Bretagne », a ajouté le ministre.

