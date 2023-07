Londres, Vilnius et Helsinki… Joe Biden débute sa tournée européenne

Après son arrivée à Londres dans la nuit, le président américain Joe Biden va rencontrer lundi le roi Charles III, pour la première fois depuis son couronnement. Mais c’est le sommet de l’Otan à Vilnius, en Lituanie, où les dirigeants de l’Alliance vont débattre de la guerre en Ukraine, qui sera la pièce maîtresse de sa tournée européenne. La dernière étape sera Helsinki, où Joe Biden devrait célébrer, jeudi, l’élargissement de l’Alliance avec la Finlande comme nouveau membre de l’Otan.

Pour le secrétaire général Jens Stoltenberg, le sommet « enverra un message clair : « l’Otan reste unie et l’agression de la Russie ne paiera pas ». Au menu, la fourniture à l’Ukraine d’armes à sous-munitions par les États-Unis alors que plus des deux tiers des membres de l’Otan les ont interdites. Les membres de l’Alliance vont aussi se prononcer sur l’adhésion de la Suède bloquée par la Turquie et la Hongrie. Enfin, il existe également des désaccords sur la rapidité avec laquelle inviter l’Ukraine à rejoindre l’Otan. Les pays du flanc oriental de l’Alliance veulent aller vite, y voyant un moyen de dissuader l’agression russe. Les États-Unis et d’autres préconisent une approche plus prudente. Un sommet « américano-nordique » Après deux nuits à Vilnius, Joe Biden se rendra à Helsinki pour célébrer l’arrivée de ce pays nordique dans l’Otan, mettant fin à son histoire de non-alignement. La Maison Blanche a qualifié la visite de Biden à Helsinki de « Sommet des dirigeants américano-nordiques ».