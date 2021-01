L’ONFP lance lundi une campagne de sensibilisation

L’office national de la famille et de la population (ONFP) lancera, demain lundi, une campagne de sensibilisation des jeunes et des enfants des établissements éducatifs sur les moyens de se prémunir de la covid-19 et des comportements à risques, a indiqué le président directeur général de l’office Habib Ghédira.

- Publicité-

Il a précisé, dimanche, dans une déclaration à l’agence TAP, que la campagne durera 10 jours et concernera tous les gouvernorats, expliquant que l’objectif est de sensibiliser les « catégories clés », à savoir les jeunes et les enfants qui sont les moins confrontés aux dangers lors de l’atteinte par le coronavirus.

Le professeur en pneumologie a souligné que la propagation rapide du virus ne touche pas uniquement la Tunisie mais comprend toutes les régions du monde, estimant que la non application des mesures de prévention a largement contribué à l’augmentation de la maladie.

Il a, par ailleurs, évoqué l’importance des tests rapides effectués par plusieurs municipalités, faisant remarquer que leurs résultats permettent d’évaluer le niveau de propagation de la pandémie.

Pour rappel, les dernières statistiques du ministère de la Santé révèlent que le nombre de décès des personnes atteintes par le coronavirus s’élève à 4765 cas, depuis le début de la pandémie.

La Tunisie a enregistré, jusqu’au vendredi dernier, la guérison de 106 mille 56 personnes sur 141 979 atteintes par le virus, sachant que 7 mille autres sont traités dans les hôpitaux.