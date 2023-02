L’ONM lance une plateforme relative au système national d’informations sur la migration en Tunisie

L’observatoire national de la migration (ONM) a annoncé ce jeudi le lancement d’une plateforme relative au système national d’informations sur la migration en Tunisie et ce, en partenariat avec le centre international de développement des politiques migratoires et avec l’appui financier de l’Union Européenne.

Lors d’un séminaire organisé à Tunis, la directrice générale de l’ONM, Ahlem Hammami a signalé qu’il est possible d’accéder à cette plateforme à travers le lien » migradata » disponible sur le site officiel de l’observatoire.

Selon Hammami, la mise en place d’un système national d’informations sur la migration vise à fournir des statistiques précises et des indicateurs objectifs sur la migration et à unifier les outils de travail des intervenants dans le secteur afin de renforcer la coordination et améliorer le traitement et l’analyse des données.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la deuxième phase du programme (ProGress) pour la bonne gouvernance de la migration en Tunisie, mis en œuvre par le centre international de développement des politiques migratoires et financé par l’UE, a-t-elle ajouté.

D’après la même source, l’absence de chiffres précis et la contradiction des données a incité l’Observatoire à travailler sur la question afin de mettre en place un système national précis et global sur la migration en se référant essentiellement à l’Institut national de la statistique et aux registres administratifs des différents intervenants comme les ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Et afin d’enrichir le contenu de la plateforme, l’observatoire a conclu une série de conventions, selon Hammami, avec différentes institutions productrices de données comme l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, la direction générale du recrutement à l’étranger, l’agence tunisienne de coopération technique et la banque centrale de Tunisie.

La directrice de l’ONM a souligné que les résultats de l’enquête nationale sur la migration internationale, réalisée en 2021, seront également exploités.

Pour sa part, Wahiba Ben Ameur, cheffe du projet » ProGress » a signalé que le nouveau système d’informations sur la migration servira à élaborer des politiques claires basées sur des données scientifiques et des chiffres fiables ce qui garantira une meilleure gestion du dossier de la migration.