L’ONU appelle à une réunion libyo-libyenne en Tunisie

La conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Stephanie Williams, a appelé à une réunion en Tunisie, jeudi prochain.

Selon une source exclusive pour « 218News », Williams a appelé à cette réunion afin de revoir les lois électorales. Des représentants de la Haute commission électorale nationale et du Conseil national de planification, ainsi qu’un certain nombre d’experts en la matière, devraient y participer.

Williams a demandé, début mars, à la présidence de la Chambre des représentants et au Haut Conseil d’État de désigner chacun six représentants afin de former une commission mixte chargée de définir une base constitutionnelle consensuelle.

Au cours de la période qui a suivi son initiative, Williams s’est entretenue à plusieurs reprises avec un certain nombre de responsables en Libye, au premier rang desquels la Chambre des représentants, le Conseil présidentiel et le pouvoir judiciaire, ainsi que l’Assemblée de rédaction de la Constitution.