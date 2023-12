L’ONU demande une enquête contre l’armée israélienne pour exécutions sommaires de Palestiniens non armés

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a demandé l’ouverture d’une enquête indépendante sur les informations selon lesquelles les forces israéliennes ont exécuté sommairement au moins 11 Palestiniens à Gaza, ce qu’il a qualifié de « possible crime de guerre ».

« Les autorités israéliennes doivent immédiatement mener une enquête indépendante, approfondie et efficace sur ces allégations et, si elles s’avèrent fondées, les responsables doivent être traduits en justice et des mesures doivent être mises en œuvre pour empêcher que des violations aussi graves ne se reproduisent », a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) dans un communiqué.

Al Jazeera s’est entretenue avec plusieurs témoins du raid de mardi, au cours duquel les troupes israéliennes ont encerclé et pris d’assaut un immeuble résidentiel, allant d’étage en étage pour séparer les hommes des femmes et des enfants, avant d’abattre 11 des hommes devant les membres de leur famille. Selon les survivants, ces hommes avaient entre 20 et 30 ans.

Les survivants ont également déclaré que les soldats israéliens ont attaqué les femmes et les enfants après leur avoir ordonné d’entrer dans une pièce de l’immeuble résidentiel également connu sous le nom d’immeuble Annan.

« Les soldats israéliens ont rassemblé toutes les femmes dans une pièce, puis ils ont tiré trois obus de mortier sur nous, avant de continuer à nous tirer dessus avec leurs mitrailleuses », a déclaré une femme blessée.