L’ONU « profondément préoccupée par les restrictions croissantes du droit à la liberté d’expression » en Tunisie

Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a exprimé vendredi « sa profonde inquiétude face aux restrictions croissantes du droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse en Tunisie », notant qu’ « une législation vague est utilisée pour criminaliser le journalisme indépendant et étouffer les critiques à l’égard des autorités ».

« Il est troublant de voir la Tunisie, un pays autrefois porteur de tant d’espoirs, régresser et perdre les acquis de la dernière décennie en matière de droits de l’homme », a-t-il ajouté.

« La répression qui s’est abattue au début de l’année sur les juges, les hommes politiques, les dirigeants syndicaux, les hommes d’affaires et les acteurs de la société civile s’est maintenant étendue aux journalistes indépendants, qui sont de plus en plus souvent harcelés et empêchés de faire leur travail », a-t-il indiqué, demandant « instamment à la Tunisie de changer de cap ».