L’ONU réclame une enquête à Israël sur un crime de guerre à Gaza

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme réclame à Israël l’ouverture d’une enquête sur « la possible commission d’un crime de guerre » par ses forces armées à Gaza.

Dans un communiqué daté de mercredi 20 décembre, cette agence de l’ONU dit avoir reçu des « informations inquiétantes » concernant la mort de « 11 hommes palestiniens non armés » dans la ville de Gaza.

Ils sont décédés mardi soir lors d’une intervention de l’armée israélienne dans un immeuble résidentiel de la ville où s’abritaient plusieurs familles.

Les soldats israéliens « ont séparé les hommes des femmes et des enfants, puis tiré et tué au moins 11 hommes (…) sous les yeux des membres de leurs familles », selon des témoignages diffusés par l’Observatoire EuroMed des droits de l’Homme.

L’agence onusienne a confirmé le décès des 11 Palestiniens, mais précise que « les circonstances des meurtres sont en cours de vérification ».

« Les autorités israéliennes doivent immédiatement mener une enquête indépendante, approfondie et efficace sur ces allégations », estime-t-elle.

La représentation d’Israël auprès de l’ONU à Genève a estimé dans un communiqué que ces accusations étaient « sans fondement et dépourvues de vérité ».

D’après une enquête de l’armée israélienne, rien ne permet de soutenir les allégations onusiennes, selon cette source, qui a estimé qu’elles s’apparentaient à « rien de moins qu’une diffamation de sang », une accusation antisémite vieille de plusieurs siècles. « Il s’agit d’une preuve supplémentaire de l’approche partisane et partiale du Haut-Commissariat lorsqu’il est question d’Israël », a-t-elle fustigé.

