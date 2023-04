L’ONU somme les élites tunisiennes de « prendre leurs distances vis-à-vis du discours de haine raciste »

Le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exhorté les plus hautes autorités tunisiennes à condamner publiquement les discours de haine raciste prononcés par des hommes politiques et des personnalités publiques et privées et à prendre leurs distances par rapport à ces discours. Il a également demandé à l’État de lutter contre toutes les formes de discrimination raciale et de violence raciste à l’encontre des Africains noirs, en particulier des migrants du sud du Sahara et des citoyens tunisiens noirs.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui dans le cadre de sa procédure d’alerte précoce et d’action urgente, le Comité s’est dit alarmé par les propos tenus par le chef de l’État tunisien à la fin du mois de février, selon lesquels les « hordes de migrants illégaux » arrivant des pays africains au sud du Sahara faisaient partie d’un « plan criminel visant à modifier la composition du paysage démographique de la Tunisie » et étaient à l’origine « de violences, de crimes et de pratiques inacceptables ». Le Comité a estimé que ces propos étaient contraires à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Face à la violence qui a suivi les propos du chef de l’État tunisien, des centaines de migrants originaires de pays tels que la Côte d’Ivoire, le Mali, la Guinée et le Sénégal ont décidé de retourner dans leur pays d’origine. De nombreux autres migrants et réfugiés du sud du Sahara ont été expulsés de force de leurs maisons ou ont perdu leur emploi, rappelle le CERD. Le nombre de détentions arbitraires de migrants originaires du sud du Sahara a également augmenté de manière significative dans tout le pays depuis le début du mois de février. Beaucoup d’entre eux continuent d’être détenus, y compris dans le centre de détention administrative de Ouardia, où certains migrants sont détenus depuis plus de 18 mois, déplore la même source.

Dans ce contexte, le Comité se déclare « profondément préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation des discours de haine raciale ou xénophobe en Tunisie à l’encontre des migrants des pays africains au sud du Sahara, sur les réseaux sociaux et dans certains autres médias, y compris des discours de haine raciste de la part de personnalités privées et de membres de partis politiques, en particulier après les remarques faites par le chef de l’État ».

Il est également très préoccupé par le fait que cette vague de discours de haine et de stigmatisation a conduit à des actes de violence à l’encontre de ces migrants, y compris des agressions physiques et des expulsions de leur domicile et de leur travail.

Le Comité est alarmé par les informations faisant état de nombreuses arrestations arbitraires de ces migrants, y compris des femmes, des enfants et des étudiants, effectuées par les forces de l’ordre dans le cadre de la campagne intitulée « Renforcement du tissu sécuritaire et réduction du phénomène du séjour illégal en Tunisie », sans toutes les garanties procédurales.