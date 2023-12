L’ONU voit des « signes prometteurs » de l’ouverture « prochaine » d’un second passage dans Gaza

Le chef des opérations humanitaires de l’ONU a indiqué ce jeudi voir des « signes prometteurs » de l’ouverture « prochaine » du passage de Kerem Shalom entre Israël et la bande de Gaza, assurant un deuxième accès à l’aide humanitaire. Une ouverture de ce passage, qui s’ajouterait à celui de Rafah sur la frontière entre l’Egypte et Gaza, « changerait la nature même de l’accès de l’aide humanitaire » dont le territoire palestinien a désespérément besoin, a déclaré Martin Griffiths lors d’un point de presse à Genève. « Nous sommes toujours en négociation et avec quelques signes prometteurs » a-t-il déclaré, précisant qu’Israël, les Etats-Unis, l’Egypte et l’ONU faisaient partie des négociations.

- Publicité-