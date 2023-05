L’opération criminelle » perpétrée à Djerba, cible la Tunisie et ses relations extérieures

» L’opération criminelle perpétrée, mardi soir, près de la synagogue de la Ghriba à Djerba, cible la Tunisie et ses relations extérieures, ainsi que les secteurs économiques sensibles et les emplois d’un grand nombre de ses citoyens « , estime la Confédération des entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Dans un communiqué publié, mercredi, la CONECT souligne que » ces lâches attaques reflètent la défaite du terrorisme qui a subi un échec cuisant en manquant de porter atteinte à la stabilité en Tunisie, grâce aux grands succès réalisés par les forces de sécurité et de l’armée nationale dans la lutte contre le terrorisme de toutes sortes « .

Pour l’organisation patronale » remporter la bataille continue contre le terrorisme dans toutes ses formes est la responsabilité de tous les Tunisiens « , appelant à une plus grande vigilance, coopération et soutien aux efforts de l’armée et des forces de sécurité. « La Tunisie était et restera toujours la terre de paix et de tolérance « , précise encore la même source.

A rappeler que l’assaillant est un agent de la Garde nationale maritime d’Aghir Djerba qui a tué, mardi soir, son collègue au moyen de son arme à feu personnelle avant de s’emparer de ses munitions, a indiqué le département de l’Intérieur dans un communiqué publié mardi soir.

L’agent a tenté ensuite d’accéder aux abords de la synagogue de La Ghriba et a délibérément ouvert le feu et tiré à l’aveugle sur les unités sécuritaires déployées sur les lieux qui ont riposté et l’ont empêché de parvenir à la synagogue avant de l’abattre.

Selon le communiqué, l’opération a fait un bilan de six sécuritaires blessés, dont un est décédé et deux visiteurs qui ont également trouvé la mort, outre 4 autres personnes blessées, à des degrés divers, transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. D’après un autre communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, les deux victimes parmi les visiteurs sont de nationalités tunisienne (30 ans) et française (42 ans).

Mercredi, 10 mai 2023, une source médicale à l’hôpital régional de Djerba a souligné à TAP, le décès d’un agent de sécurité à l’hôpital à cause de sa blessure grave.

