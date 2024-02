L’opération de location d’un avion par Syphax Airlines à une compagnie nigériane est légale et a été effectuée dans le cadre du respect des conditions de renouvellement de son autorisation, a indiqué le ministre du Transport, Rabi Majidi

Ces éclaircissements ont été présentés par Majidi, dans sa réponse à une question adressée par le député Fatma Mseddi, au cours d’une séance plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) organisée, mardi.

S’adressant au ministre du transport, Mseddi a indiqué que l’opération de location ne respecte pas les législations en vigueur, l’appelant à assumer sa responsabilité dans cette affaire, actuellement, en phase d’enquête. La députée a, également, évoqué plusieurs points, dont la poursuite de l’activité de la société en dépit de son arrêt depuis six mois, l’obtention de l’agrément du ministère du Transport pour louer l’avion illégalement et l’emploi de compétences étrangères, outre les prérogatives du premier responsable de la direction générale de l’aviation civile.

De son côté, Majidi a souligné que l’opération en question qui a respecté les dispositions nationales et internationales, est possible vu que l’avion loué est enregistré au registre tunisien d’immatriculation des aéronefs civils et porte la marque de la société.

Au sujet de l’arrêt de l’activité de Syphax depuis six mois, Majidi a fait remarquer que la compagnie a déjà assuré deux vols, dans le cadre des deux derniers permis d’exploitation.

Pour ce qui est de l’emploi d’un équipage nigérian, Majidi a indiqué que cette question est en conformité avec la loi, notamment l’arrêté du ministre des transports et de la logistique du 5 novembre 2020.

