L’ordre des ingénieurs tunisiens appelle à instaurer un modèle de dévloppement basé sur le savoir

L’ordre des ingénieurs tunisiens a appelé, samedi, à instaurer un modèle de développement qui repose sur le savoir et qui permet aux ingénieurs de contribuer au développement du pays en les aidant à surmonter les obstacles.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une conférence organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’ingénierie pour le développement durable fêtée le 4 mars de chaque année, le doyen des ingénieurs, Kamel Sahnoun a exhorté le gouvernement à accorder plus d’attention à l’ingénieur, rappelant qu’une étude est actuellement en cours d’élaboration, laquelle sera présentée au gouvernement.

L’objectif étant d’instaurer un nouveau modèle qui repose sur l’économie du savoir, a-t-il ajouté, déplorant le modèle actuel basé sur les lobbies et l’économie de rente qui perdure depuis une soixantaine d’années, ce qui a entraîné le pays « vers la catastrophe ».

Il a mis l’accent sur la nécessité d’encourager les jeunes ingénieurs et de libérer la créativité afin de pouvoir surmonter la crise actuelle à laquelle fait face le secteur, regrettant le départ de 39 mille ingénieurs tunisiens vers l’Etranger , ces dernières années.