Les élections locales à la date du 17 décembre, ne sont plus envisageables

L’organisation des élections locales à la date du 17 décembre prochain n’est plus envisageable en raison de la non publication, jusqu’à ce jour, du décret de convocation des électeurs au vote, a déclaré le porte parole de l’instance électorale Mohamed Tlili Mansri.

Il a affirmé que l’Instance Supérieure indépendante pour les Elections (ISIE) reste prête à toute date choisie par le président de la République.

Joint, mercredi par la TAP, Mansri a explique que l’instance est prête sur le plan logistique et humain pour les prochaines échéances électorales, affirmant que des recrutements ont été effectués dans les sections régionales de l’instance et de nombreuses réunions tenues avec plusieurs parties professionnelles et gouvernementales.

L’opération des inscriptions automatiques sur le registre électoral se poursuit pour les électeurs de plus de 18 ans, titulaire d’une carte d’identité nationale, a-t-il ajouté rappelant que les électeurs , en général, ont toujours la possibilité de vérifier leur centre de vote ou de le changer, soit à travers le service en ligne mis à leur disposition, soit en contactant directement l’instance ou l’un de ses bureaux.

A la date du 16 septembre en cours, près 1808 opération de mise à jour a été effectuées de 505 mille personnes ont visité la plateforme » Touenssa » dédiée à cet effet.

Les inscrits sur le registre électoral se chiffrent à neuf millions 56 mille, soit 6 millions 749 milles inscrits volontaires et 2 millions 316 inscrits automatiques. Un chiffre appelé à augmenter puisque l’opération se poursuit jusqu’ à la veille du scrutin pour les jeunes de 18 ans et les retraités parmi les sécuritaires et les militaires.