L’Organisation sûreté des jeunes tunisiens lance une initiative pour la fabrication de 100 mille bavette

Sous le signe ” Soyons Unis pour notre Tunisie”, l’Organisation sûreté des jeunes tunisiens (SUJET‎) vient de lancer une initiative pour la fabrication de 100 mille bavette qui seront livrées, gratuitement, aux forces porteuses d’armes ainsi qu’à l’armée des blouses blanches (cadre médical et paramédical), apprend, jeudi, l’agence TAP auprès de Rihab Mejri, membre de cette organisation.

Mejri a fait savoir qu’une équipe de 20 jeunes (hommes et femmes) âgés de 24 à 35 ans assureront, dans un premier temps, la distribution de 15 mille bavettes dans la région du Grand Tunis. Cette action bénévole a été entreprise par une propriétaire d’un atelier spécialisé.

Cette initiative vise, a-t-elle dit, à recourir aux jeunes énergies de différents profils pour servir le pays et lutter contre cette épidémie mondiale avec les moyens disponibles, formant le souhait de voir cette initiative inciter le reste des jeunes à contribuer chacun dans son domaine à l’effort national de solidarité pour combattre ce fléau viral.

Elle a ajouté que ce geste s’inscrit dans le cadre d’un projet global qui comprend la fabrication de bavettes, la distribution de repas au personnel médical et paramédical des hôpitaux de la Rabta, de Charles Nicolle et de Abderrahmène Mami, outre la préparation du couffin de Ramadan au profit des familles démunies et des catégories vulnérables.

Elle a ajouté que des équipements de stérilisation de haute qualité sont en cours de fabrication sous la supervision de spécialistes. 5 dispositifs seront placés dans les moyens de transport en commun dans le Grand Tunis dès la fin de la période de confinement. Le reste du matériel sera réparti entre les établissements de santé, a-t-elle fait savoir.

L’Organisation sûreté des jeunes tunisiens a été créée en février 2016 et regroupe des magistrats, des avocats, des sécuritaires et des jeunes actifs dans divers domaines. Elle œuvre principalement à améliorer les relations entre le sécuritaire et le citoyen et à fournir une aide aux citoyens en cas de besoin.