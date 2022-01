L’organisation US « CAIR » demande à l’Administration Biden de sauver la démocratie en Tunisie

Le Conseil des relations américano-islamiques « Council on American-Islamic Relations » (CAIR) se joint , ce vendredi 14 janvier au Tunisian United Network (TUN) et aux dirigeants d’autres organisations de défense des droits de l’homme et de la démocratie lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion du 11ème anniversaire de la révolution pour demander à l’administration Biden de « faire davantage pour sauver la démocratie en Tunisie ».

« Soutenir ou permettre des dictatures injustes au Moyen-Orient a été un pilier désastreux de la politique étrangère américaine pendant des décennies », a déclaré Robert S. McCaw, directeur des affaires gouvernementales du CAIR. « L’administration Biden devrait défendre les valeurs déclarées de notre nation en exigeant clairement et avec force le retour à un pouvoir représentatif en Tunisie. »