L’origine de la schizophrénie enfin découverte !

C’est une avancée majeure dans la compréhension de la schizophrénie. La maladie psychiatrique, qui se caractérise entre autres par des délires et des hallucinations, concerne près de 600 000 personnes en France. On sait que la pathologie se révèle généralement au cours de l’adolescence, entre 15 et 25 ans, sous une forme atténuée, et qu’il existe « une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs environnementaux », détaille l’Inserm. Des prédispositions génétiques combinées à une exposition au stress ou au cannabis pourraient ainsi déclencher la schizophrénie.

- Publicité-

Cependant, les mécanismes cellulaires et moléculaires dans le cerveau sont encore mal connus. Des chercheurs de l’Université de Californie du Sud, aux États-Unis, se sont focalisés sur une protéine spécifique nommée SAP-97. Son rôle avait déjà été mis en évidence dans de précédentes recherches.

« La fonction de SAP-97 est un mystère total depuis des décennies, explique Bruce Herring, l’auteur principal de la recherche publiée dans Nature Commication. Notre étude révèle où SAP-97 agit dans le cerveau et montre exactement ce que les mutations associées à la schizophrénie, dans cette protéine, impliquent pour les neurones. » Lorsque la fonction SAP-97 est réduite, les récepteurs seraient surexcités, ce qui produirait des altérations de la mémoire épisodique contextuelle, un symptôme de la schizophrénie.

Cette découverte pourrait permettre de mieux identifier les personnes à risque de développer une schizophrénie et d’améliorer les traitements existants. Aujourd’hui, la prise de médicaments antipsychotique associée une thérapie permettent d’obtenir une rémission durable chez un tiers des patients.