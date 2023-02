L’OTAN affirme que la nouvelle offensive russe a déjà démarré

Le secrétaire général de l’OTAN a affirmé que la nouvelle offensive russe a déjà démarré et que des négociations de paix devenaient de plus en plus improbables.

Jens Steltenberg a confié lors d’une conférence de presse que la Russie continuait toujours les attaques afin de contrôler l’Ukraine alors que le conflit dure depuis quasiment un an maintenant.

Il a déclaré : « Nous ne voyons aucun signe indiquant que le président (russe) (Vladimir) Poutine se prépare à la paix (…) Ce que nous voyons, c’est que le président Poutine et la Russie veulent toujours contrôler l’Ukraine. »

Il a ajouté : « Nous voyons comment ils envoient plus de troupes, plus d’armes, plus de capacités. »

Cette déclaration survient alors que Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la Tchétchénie, a lui déclaré la semaine passée que la Russie allait gagner la guerre d’ici la fin de l’année.

Il a expliqué : « Si on s’assoit à la table des négociations avec Zelensky, oui, je pense que c’est mal. »