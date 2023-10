L’OTAN met en garde contre une pénurie de munitions due à la guerre en Ukraine

Le plus haut responsable militaire de l’OTAN a prévenu que les stocks de munitions européens s’épuisent alors que l’Occident continue d’envoyer d’importantes quantités d’aide militaire à l’Ukraine pour repousser l’invasion des forces russes.

L’amiral Rob Bauer, qui préside le Comité militaire de l’OTAN, a déclaré que l’Europe devait augmenter sa production alors que la guerre entre dans son vingtième mois.

« Nous donnons maintenant des systèmes d’armes à l’Ukraine, ce qui est très bien, ainsi que des munitions, mais pas à partir d’entrepôts pleins. Nous avons commencé à prélever des munitions à partir d’entrepôts à moitié pleins ou moins en Europe. Par conséquent, le fond du baril est maintenant visible et nous avons besoin que l’industrie augmente sa production à un rythme beaucoup plus élevé. Nous avons besoin de volumes importants », a déclaré Bauer aux délégués mercredi lors du Forum sur la sécurité de Varsovie, ajoutant que les dirigeants politiques devaient agir plus rapidement.

« Nous avons besoin d’un soutien continu au niveau politique, car ce n’est pas seulement l’argent, ce sont aussi les actions des nations qui conduisent à des forces plus préparées et aux capacités dont nous avons besoin », a déclaré Bauer. « Si l’on considère les sept années qui ont précédé la guerre, les budgets [de la défense] ont déjà augmenté, mais l’industrie n’a pas accru sa capacité de production. Cela a entraîné une hausse des prix dès avant la guerre.

