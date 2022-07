L’OTE organise la semaine du citoyen émigré du 18 au 22 juillet 2022

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) organise du 18 au 22 juillet 2022, « la semaine du citoyen émigré » sous le signe « La Tunisie vous aime », dans le cadre des préparatifs des programmes culturels destinés aux nouvelles générations d’immigrés, a annoncé l’Office dans un communiqué publié, jeudi.

Cet événement, qui vise à adapter les programmes de l’Office aux transformations démographiques, sociales et culturelles des Tunisiens à l’étranger, comprend des activités et des ateliers destinés aux différentes catégories et générations, notamment les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les compétences et les créateurs.

L’OTE avait lancé, le 13 juin dernier, une plateforme numérique de services administratifs destinés aux Tunisiens résidant à l’étranger baptisée « Tunisiens du monde ».

Cette plateforme a pour objectif de faire découvrir à la diaspora les activités et services des établissements et organismes opérant dans différents domaines et favoriser leur mise en relation avec les Tunisiens résidents à l’étranger.