L’OTE organise les journées de soutien au développement en Tunisie les 04 et 05 février prochain à Bruxelles en Belgique

L’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) organisera, les 04 et 05 février prochain, les journées de soutien au développement en Tunisie à Bruxelles en Belgique.

Selon un communiqué publié par l’OTE, cette manifestation verra la participation de plusieurs investisseurs et hommes d’affaires tunisiens et vise à les inciter à investir dans leur pays afin de contribuer à son développement économique. Les avantages accordés de la part des structures de soutien et d’appui et les opportunités d’investissement dans les régions seront présentés lors de ces journées.

A noter que les transferts en devise des Tunisiens résidents à l’étranger ont atteint 6,7 milliards de dinars jusqu’au mois de novembre dernier contre environ 5 milliards de dinars à la même période de l’année dernière.