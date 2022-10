L’OTE publie la liste des métiers les plus demandés en Belgique

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a publié, jeudi, sur sa page officielle Facebook, une liste des métiers demandés en Belgique ainsi que les meilleurs sites pour chercher du travail, au profit des Tunisiens résidant en Europe, dont la Belgique.

Il s’agit notamment des comptables, des médecins, des architectes, ainsi que les ingénieurs aéronautiques, des soudeurs, ddes électriciens, des enseignants, et ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

L’office a aussi publié la liste des sites les plus importants pour chercher des opportunités d’emploi en Europe et en Belgique, dont « Linkedin », qui est l’un des plus grands portails au monde, utilisé par plus de 30 millions utilisateurs.