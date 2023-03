L’OTEF exprime sa préoccupation face à la détérioration de la situation de l’école tunisienne

Le bureau national de l’organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) a exprimé lundi sa préoccupation face à la détérioration de la situation de l’école tunisienne lors de la dernière décennie.

Dans un communiqué rendu public à l’occasion du 67ème anniversaire de la fête de l’indépendance, l’organisation a souligné une détérioration de la situation qui représente une menace pour l’avenir des futures générations. L’OTEF a appelé à cette occasion à l’impératif d’accorder à l’éducation l’importance nécessaire et à introduire les réformes adéquates dans ce secteur pour assurer un développement global et durable aidant à faire sortir la Tunisie de la situation détériorée enregistrée dans les différents domaines. Elle a par la même occasion salué le parcours de la Tunisie et ses réalisations importantes dans le secteur de l’éducation permettant aux citoyens de devenir conscients, libres et responsables respectant les valeurs de la liberté, de la démocratie et du progrès.