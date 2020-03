Lotfi Mraïhi reconduit pour un dernier mandat à la tête de l’UPR

Lotfi Mraïhi a été reconduit au poste de secrétaire général de l’Union Patriotique Républicaine (UPR), à l’issue du congrès extraordinaire du parti, tenu samedi, à Hammamet sous le slogan ” le décollage “, selon les déclarations des sources du congrès au correspondant de l’agence TAP, à Nabeul.

Il a fait savoir, samedi, dans une déclaration, à l’agence TAP, que cette reconduction sera la dernière, étant convaincu que le parti n’est pas une propriété personnelle et que sa réussite réside dans sa pérennité et son rayonnement, non dans la continuité de ses leaders.

Il a indiqué, dans ce contexte, que ce congrès électoral est marqué par le renouvellement total du comité central du parti et de son bureau politique ainsi que la présentation du poste du secrétaire général à la multi-candidature.

D’après lui, l’appel à l’organisation de ce congrès vient suite à ” l’affluence de plusieurs adhérents et compétences vers ce parti, après sa participation aux dernières élections présidentielles anticipées (septembre 2019), ainsi qu’aux élections législatives et a également pour objectif d’assurer leur participation aux structures du parti et à l’élection d’une nouvelle équipe de dirigeants dans un cadre démocratique transparent, tout en garantissant une plus grande représentation à tous ses adhérents.

Mraihi a précisé, dans la même déclaration, que son parti, qui a tenu son congrès ordinaire fin 2018, entamera avec ce nouveau congrès une nouvelle étape de l’action politique, en se préparant aux prochaines échéances électorales, notamment les élections municipales.

Il a fait remarquer que près de 600 congressistes ont pris part aux travaux de ce congrès qui représente une opportunité pour esquisser les orientations du parti, qui se distingue par sa rationalité et son sérieux, lesquels ont attiré l’attention des Tunisiens, surtout que son référentiel est la préservation de l’identité tunisienne avec tous ses fondamentaux arabo-islamiques et son ouverture ainsi que l’identité tunisienne, la croyance en les valeurs, du travail, la persévérance, la culture, la créativité et la famille en tant que pilier de la société”.