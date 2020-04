Lotfi Zitoune à Nabeul : Unir les efforts sous une même direction

Les conditions exceptionnelles liées à la lutte contre la propagation du Covid-19 que connaît le pays exigent une maîtrise de la coordination entre les autorités locales, régionales et centrales, souligne Lotfi Zitoune.

Le ministre chargé des Affaires locales insiste sur l’importance d’unir les efforts sous une même direction, dans une déclaration accordée, vendredi, à l’agence TAP, en marge d’une séance de travail, au siège du gouvernorat de Nabeul. Celle-ci a été consacrée au suivi des actions préventives menées par les municipalités, avec la participation des maires et des directeurs régionaux.

Le ministre réitère, à cette occasion, le soutien de l’Etat aux municipalités et son attachement à la décentralisation en tant que choix stratégique.

Une subvention supplémentaire de 15 mille dinars a été accordée à chaque municipalité qui a été renforcée par des crédits de 100 mille dinars à chaque région.

En outre, des aides en nature ont été remises à certaines villes et régions, sous forme de produits de désinfection, de masques et autres matériels de prévention. Ces aides seront généralisées à tous les gouvernorats, moyennant une enveloppe globale de 10 millions de dinars, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Pour faire face à l’absence de recettes municipales, au cours de cette période de confinement généralisé, les municipalités ont été autorisées à gérer leur budget, de manière plus souple.

Un suivi permanent de la situation épidémiologique dans le pays est assuré par la haute instance de lutte contre le Covid-19, sous la présidence du Chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, indique le ministre précisant que la situation se déroule conformément au plan d’action préétabli.