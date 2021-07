L’Ouest américain brûle déjà à une vitesse alarmante

La saison des incendies ne fait que commencer, mais des centaines de milliers d’hectares partent déjà en fumée : l’Ouest des Etats-Unis et du Canada fait face à une vague de chaleur et une sécheresse persistante, poussant les feux de forêt à se multiplier et les autorités à rationner la consommation d’eau et d’électricité.

- Publicité-

Californie, Oregon, Arizona, Idaho… aucun de ces Etats de l’ouest des Etats-Unis n’est épargné par les incendies qui ravagent actuellement quelque 350 000 hectares de végétation, selon le dernier bilan des autorités, lundi 12 juillet. Si 2020 a été la pire année de l’histoire moderne de la Californie en matière d’incendies, il est possible que 2021 batte déjà ce record. Les feux ont d’ores à présent consumé deux fois plus de végétation que l’an dernier à la même époque, selon les responsables de la gestion des incendies de l’Etat.