L’ouverture d’une ligne aérienne directe en 2024 est susceptible d’accroitre le nombre de touristes en provenance de Chine

« Le marché touristique chinois est un marché stratégique pour la Tunisie », a indiqué le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, lors de l’ouverture des travaux de la conférence régionale africaine de l’Union Internationale des Villes touristiques, tenue mercredi à Hammamet.

Le ministre a également fait savoir que l’opérateur aérien national Tunisair envisage d’ouvrir une ligne aérienne directe entre la Tunisie et la Chine en 2024 qui devrait, a-t-il dit, permettre de doubler le nombre de touristes en provenance de ce pays de 30 mille à plus de 60 mille.

La Tunisie qui abrite pour la première, les travaux de cette conférence, sous le signe « Perspective d’une nouvelle coopération touristique sino-africaine », à laquelle ont pris part, plus de 200 participants de Chine et de pays africains représentant les médias, les professionnels du tourisme et les Tours Opérateurs, représente un événement touristique important. C’est une occasion pour renforcer les relations Tuniso-chinoises, promouvoir la destination tunisienne et renforcer les liens entre les professionnels du tourisme dans les deux pays, a encore affirmé Belhassine.

Le ministre a souligné que « la Tunisie peut être une destination distincte et attrayante pour les touristes chinois grâce à sa nature spectaculaire, ses sites archéologiques, son important patrimoine et sa richesse culturelle, qui répond à la demande du touriste chinois lors du choix de sa destination. »

La valorisation de ce patrimoine culturel incombe aux différents intervenants dans le secteur du tourisme d’intensifier les efforts pour mettre à niveau les établissements touristiques et fournir les meilleurs services, notamment, l’accueil, et la qualité de l’alimentation, sachant que le touriste chinois se distingue par sa capacité en termes de dépenses, ainsi que par sa programmation des voyages touristiques hors de la saison estivale, a encore noté le ministre.

S’agissant des accords conclus aujourd’hui en marge de cette rencontre, Bel Hassine a souligné que la plupart d’entre eux concernaient la mise en valeur des programmes promotionnels portant sur le marché chinois et le renforcement de l’accès à la destination tunisienne par le transport aérien à travers des lignes tunisiennes, (Tunisair) ainsi que l’intensification des visites de professionnels chinois, Des professionnels des médias et des influenceurs chinois en Tunisie en tant que service de promotion et de marketing numérique en faveur de la destination tunisienne.

