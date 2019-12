L’UBCI confirme son engagement auprès de sos village d’enfants

Partenaire historique depuis 2006 de l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS (ATVESOS), l’UBCI confirme son engagement citoyen auprès de cette structure sociale d’aide à l’enfance,notamment par la prise en charge de la maison UBCI au village Gammarth.

En cette fin 2019, quand Renault, clientde la banque, a fait part de son souhait d’effectuer un don d’une valeur de 22 mille dinars à l’une des associations caritatives en Tunisie, l’UBCI l’a naturellement orienté vers SOS Village, permettant ainsi à l’association de conforter dans les meilleures conditions ses engagements envers les enfants.

La remise du chèque a eu lieu ce vendredi au sein de SOS Village de Gammarth lors d’une cérémonie festive, rassemblant la Direction Générale de la banque, les responsables de l’association ainsi que les enfants venus des 4 coins de la Tunisie. Ces derniers ont ensuite été conviés par l’UBCI au cinéma « L’Agora », pour découvrir l’épisode 9 du film culte « Star Wars ». Deux heures de projection au sein d’un espace privatisé pour l’occasion ; deux heures de plongée dans un univers par-delà les étoiles …

Outre le soutien financier, l’UBCI entend ouvrir les portes de ses Partenaires Culturels tels que L’Agora ou le Musée National du Bardo pour offrir aux enfants des villages SOS un accès à la Culture et au divertissement à travers une projection cinématographique ou une visite guidée de Musée à la découverte du Patrimoine tunisien.

En soutenant ATVESOS*, l’UBCI choisit ainsi d’inscrire son action sociale dans l’aide à l’enfance, un mécénat entamé il y a plus de treize ans. La banque entend offrir à ces enfants, la possibilité de grandir dans une structure partageant stabilité, sécurité et chaleur. Un modèle social et humanitaire pour l’UBCI qui travaille ainsi à une solidarité plus active, faite de proximité et de pérennité.

*Association de bienfaisance qui prend en charge des enfants sans soutien familial, l’ATVESOS est présente depuis 1981 et gère aujourd’hui quatre villages d’Enfants SOS en Tunisie, à Gammarth, Siliana, Mahrès et Akouda. Elle assure une prise en charge individuelle de long terme des enfants dans le cadre d’un accueil de type familial.