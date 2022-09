l’UBCI plus que jamais engagée dans sa lutte contre l’abandon scolaire

Comme chaque année, l’UBCI marque la rentrée scolaire par son engagement dans l’éducation des enfants tunisiens.

Ce rendez-vous est devenu incontournable plus particulièrement pour les collaborateurs de la banque, grâce à leur adhésion en tant que Bénévoles.

Ces actions s’inscrivent dans une démarchede Responsabilité Socialeet Environnementale (RSE) et une volonté constante de lutter contre l’abandon scolaire en milieu défavorisé pouroffrir un cadre éducatif motivant auxécoliers.

Des représentants de la banque ont ainsivisité les 18 et 19 septembre 2022, respectivementl’école primaire de Beni Mar (Gouvernorat de Zaghouan) en collaboration avec l’association « Rotaract Les Berges du Lac»etl’école primaire El Barouta dans la délégation d’El Fahspour une opération solidaire de distribution de cartables fournis avec des manuels scolaires, cahiers et fournitures scolaires.L’école brouta a été rénovée en 2021 dans le cadre de la convention signée avec le ministère de l’éducation, à l’initiative de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, pour des travaux de restauration de 110 KTND.

Une fois de plus, la joie des enfants ne peut se traduire par un discours outre l’image gravée de l’accueil chaleureux des écoliers, des parents et des enseignants. Ces actions désormais récurrentes constituent pour l’UBCI une manière de marquer son engagement pour non seulement lutter contre la déscolarisation mais aussi soutenir les populations fragilisées par la précarité, qui n’en reste pas moins l’avenir de la Tunisie.