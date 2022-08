L’UBCI première banque en Tunisie labellisée engagé RSE par «Afnor Certification»

L’UBCI vient d’obtenir le Label engagé RSE délivré par l’organisme « AFNOR Certification »pour la première fois en Tunisie et rejoint ainsi une communauté de près de 200 organisations labellisées engagé RSE dans le monde. Avec ce Label, l’UBCI confirme son statut de banque engagée et assure sa contribution au développement durable.

Le Label Engagé RSE est un Label très exigeant où plus de 50 critères sont examinés selon la norme ISO 26000, il est délivré par un organisme indépendant expert, « AFNOR Certification », qui l’atteste suite une évaluation sur site menée pendant plusieurs jours pendant lesquels, l’entreprise fournit des preuves objectives de la maitrise des impacts sociaux, environnementaux et économiques de ses activités.

Les 7 domaines questionnés par ce Label sont les 7 questions centrales de l’ISO 26000 (la gouvernance, les droits de l’homme, les relations et les conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local).

Pour Yousser ACHICH, responsable RSE UBCI, « ce Label est pour nous un moyen concret de mesurer la performance de notre démarche RSE pour répondre aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce Label fort et reconnu nous challenge et nous incite à nous améliorer en permanence ».

Pour Mohamed KOUBAA, Directeur Général UBCI, « choisir de devenir engagé RSE, c’est adresser un signal fort : celui d’une organisation qui assume les impacts de ses décisions et s’engage pour un développement durable de ses processus et de ses activités ».

A propos de l’UBCI :

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 102Agences et 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring.