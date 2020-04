Luc Montagnier : le Covid-19 serait sorti d’un laboratoire de Wuhan

Luc Montagnier, un biologiste virologue ayant obtenu le prix Nobel de la médecine en 2008, a affirmé ce vendredi 17 avril 2020, que le Covid-19 serait sorti d’un laboratoire de Wuhan qui tentait de créer un vaccin contre le VIH.

Selon le site de « C News », le biologiste émet une hypothèse très simple quand on lui demande d’où viendrait le cornavirus. Il a expliqué « avoir analysé dans les moindres détails la séquence avec un collègue mathématicien, Jean-Claude Perrez. Et il renforce les doutes émis en avançant qu’une équipe de chercheurs indiens avait essayé de publier une étude similaire « montrant que le génome complet du coronavirus avait des séquences d’un autre virus, le VIH, le virus du Sida ». Mais les chercheurs ont « dû se rétracter », selon lui. On serait donc loin d’une contamination animale, selon le Prix Nobel. « C’est une belle légende, c’est impossible », affirme-t-il.