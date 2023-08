L’UE a envoyé plus de 220 000 obus à l’Ukraine 

Afin de contribuer à l’effort de guerre de l’Ukraine, l’Union européenne a livré 223 800 munitions d’artillerie (artillerie automotrice à longue portée, munitions à guidage de précision et munitions de mortier) et 2 300 missiles de tous types à Kiev, entre le 9 février et le 31 mai, a annoncé Peter Stano, porte-parole de l’UE, vendredi 11 août.

Ces envois entrent dans le cadre du premier volet d’un plan visant à fournir un million d’obus d’artillerie afin d’aider l’Ukraine face à la Russie. En mars, l’Union européenne, avait approuvé un plan de deux milliards d’euros pour envoyer en Ukraine un million d’obus de 155 mm prélevés sur les stocks des États membres cette année et financer des achats communs de munitions pour Kiev.

Les forces ukrainiennes se plaignent d’une pénurie de munitions alors qu’elles tentent de déloger les troupes de Moscou des territoires occupés, dans le cadre d’une contre-offensive lancée début juin.

Dans le cadre du la première phase du plan, un milliard d’euros a été affecté au remboursement aux États membres de l’UE d’environ la moitié du coût des obus fournis à partir de leurs arsenaux existants. La valeur totale des munitions fournies s’élève à 1,1 milliard d’euros, selon l’UE.