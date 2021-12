L’UE accepte le certificat de vaccination tunisien

La Commission européenne a annoncé, mardi 21 décembre, qu’elle accepte les certificats de vaccination COVID-19 émis par la Tunisie, Taïwan, le Monténégro, la Thaïlandeet l’Uruguay comme documents équivalents au certificat numérique COVID de l’UE.

Cette décision fait suite à une « évaluation technique » effectuée sur des certificats numériques émis par ces cinq pays, selon un communiqué de presse de la Commission européenne. Les documents nouvellement acceptés seront connectés au système de l’UE et seront soumis aux mêmes conditions que le certificat numérique COVID de l’UE.

Cela signifie que les détenteurs de certificats émis par ces cinq pays pourront les utiliser dans les mêmes conditions que les détenteurs d’un certificat COVID numérique de l’UE, selon le communiqué de presse.

En outre, les cinq pays ont convenu d’accepter le certificat numérique COVID de l’UE pour les ressortissants de l’UE qu’ils accueillent sur leurs territoires.

Le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a déclaré : « Cette année a été un succès en ce qui concerne le déploiement du certificat numérique COVID de l’UE : 60 pays et territoires sur les cinq continents sont désormais connectés à notre système. Nous avons constaté la nécessité et la valeur ajoutée d’un tel certificat pour voyager en toute sécurité. De plus, avec les variantes du COVID-19, il continuera à servir à l’avenir ».

La décision de la Commission prendra effet à partir du 22 décembre.