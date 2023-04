L’UE appelée à être « plus constructive » envers la Tunisie

L’Union Européenne a été exhortée à réviser son approche vis-à-vis de la Tunisie « en proie à de multiples crises qui menacent de la plonger dans une nouvelle tourmente politique et sociale », souligne l’Irish Times qui lance un appel dans ce sens.

En Tunisie, explique-t-il , le Fonds monétaire international exige de vastes réformes en échange d’un soutien financier. Le président Kais Saied Saied se tourne vers les dirigeants de l’Égypte et du Golfe pour obtenir leur soutien face à cette pression. « À l’intérieur du pays, des centaines d’opposants ont été arrêtés et les médias réduits au silence, dans un contexte d’aggravation du chômage et d’augmentation de l’inflation. Une sécheresse prolongée provoquée par le changement climatique a entraîné des coupes sombres dans l’approvisionnement en eau ».

Les difficultés de la Tunisie reflètent des problèmes plus larges dans les régions d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Elle partage avec la Libye des problèmes de transit de migrants, avec ses voisins des problèmes économiques faibles et périphériques et avec la plupart des autres États de la région une résistance interne au changement social.

La Tunisie mérite un partenariat plus réfléchi et à long terme avec l’Union européenne, affirme l’Irish Times. « L’UE s’est engagée avec enthousiasme dans l’ouverture démocratique de la Tunisie, mais le sentiment a changé après la crise syrienne de 2015 en faveur d’une politique axée sur la migration et les craintes anti-islamiques. Ce n’est pas une base pour une politique constructive visant à restaurer la durabilité politique, sociale et économique dans cette partie de l’étranger proche de l’UE », plaide le journal.