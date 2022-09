L’UE appelle à des élections inclusives en Tunisie

L’Union européenne a appelé mercredi la Tunisie à organiser des élections inclusives comme élément clé du processus de transition démocratique, après que plusieurs coalitions d’opposition ont refusé de participer aux élections au motif que la nouvelle loi électorale réduit le rôle du Parlement.

« Nous avons pris note de la publication de la nouvelle loi électorale et des préoccupations exprimées par certains acteurs politiques en Tunisie. Nous sommes en train de l’analyser en coordination avec les Etats membres », a déclaré à Europa Press la porte-parole de l’UE pour les affaires étrangères, Nabila Massrali.

En tout état de cause, elle a rappelé la demande faite aux autorités tunisiennes de maintenir un processus inclusif, « un élément clé pour le succès de la transition et des élections », dans le retour à l’ordre démocratique et le fonctionnement des institutions.

Massrali a souligné que le respect des principes démocratiques, la séparation des pouvoirs et le respect de l’État de droit et des libertés et droits sont des valeurs auxquelles l’UE est particulièrement « attachée ». Elle a souligné que le bloc européen suit de près le scénario politique en Tunisie à un « moment crucial » pour le pays.

Plusieurs coalitions d’opposition ont annoncé leur boycott des élections législatives prévues en décembre après avoir critiqué la nouvelle loi électorale approuvée par le président Kais Saied, qui réduit le poids des formations politiques et diminue encore leur poids au Parlement.