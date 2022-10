L’UE cherche une voie commune contre la flambée de l’énergie

Les dirigeants de l’Union européenne, réunis en sommet vendredi à Prague, tentaient de surmonter leurs divisions pour esquisser une réponse commune à la flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine.

L’économie du Vieux continent dépend totalement de ses importations d’hydrocarbures et souffre comme nulle autre des coupures de livraisons imposées par la Russie.

Mais elle peine à trouver une parade commune, tant les intérêts divergent entre les pays qui misent sur le nucléaire comme la France, ceux qui comptent sur le charbon comme l’Allemagne, ou ceux qui sont historiquement liés aux hydrocarbures russes en Europe centrale.

« Nous avons besoin d’une meilleure coordination pour aider nos citoyens et nos entreprises », a plaidé le Premier ministre letton, Krisjanis Karins, avertissant contre toute tentation de cavalier seul, après le tollé provoqué la semaine dernière par le plan de 200 milliards d’euros de Berlin pour protéger son économie.

« Au prétexte qu’un pays membre est capable d’emprunter plus, il ne doit pas pouvoir subventionner davantage ses entreprises et les rendre plus compétitives que celles des voisins », a-t-il dit.

Von der Leyen a confirmé qu’un « plafonnement des prix de l’énergie » serait débattu. « La question est comment et sur quels achats », a-t-elle précisé. Quinze Etats membres, dont la France, réclament une limitation des prix sur toutes les importations de gaz de l’UE, pour l’instant rejetée par Berlin.