L’UE continuera à critiquer la Tunisie, selon la commissaire Ylva Johansson

L’Union européenne « doit travailler » avec la Tunisie pour endiguer le flux d’arrivées irrégulières de migrants, mais elle continuera à critiquer le gouvernement si nécessaire, a déclaré la commissaire chargée des affaires intérieures Ylva Johansson.

Interrogée par Euronews sur la question de savoir si l’UE pouvait faire confiance aux autorités tunisiennes pour respecter les droits de l’homme des migrants, elle a répondu : « Ce n’est pas noir ou blanc : « Ce n’est pas blanc ou noir ».

« Il y a des points que nous avons critiqués et que nous continuerons probablement à critiquer, non seulement en Tunisie mais aussi dans d’autres pays partenaires. Mais en même temps, nous devons travailler avec eux.

« Il ne s’agit donc pas d’une situation noire ou blanche. Nous devons tirer le meilleur parti de la situation, mais cela signifie bien sûr que, dans certains cas, nous devons aussi critiquer », a-t-elle déclaré.

Elle a décrit l’accord de 100 millions d’euros conclu avec Tunis comme « un bon exemple d’une approche globale de la migration ».

« Nous travaillerons ensemble pour lutter contre les passeurs, pour protéger les frontières, pour nous assurer que ceux qui sont en Tunisie et qui voudraient partir et retourner dans leur pays d’origine puissent le faire volontairement avec un soutien à la réintégration, que nous investissions dans des voies légales et que les Tunisiens acceptent que les citoyens tunisiens soient renvoyés et réintégrés dans la société », a-t-elle souligné à Euronews.