L’UE décaissera, début juin, la 1ère tranche de 300 millions € de l’appui financier destiné à la Tunisie

L’Union européenne (UE) décaissera, le 1er juin 2021, une première tranche de 300 millions d’euros (990 millions de dinars), de l’appui financier, destiné à la Tunisie, dans le cadre du programme d’assistance financière globale, conclu en novembre 2020, entre la Tunisie et l’Union et approuvé en avril 2021 par l’ARP, a affirmé vendredi, l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro.

Ce programme d’assistance financière porte sur une enveloppe globale de 600 millions d’euros (environ 2 MD), à accorder à la Tunisie, pour faire face aux répercussions négatives, de la pandémie de COVID-19, a ajouté l’ambassadeur, à l’issue de son entretien avec le chef du gouvernement Hichem Mechichi, au palais du gouvernement à la Kasbah et dont les propos sont rapportés par la présidence du gouvernement.

Cette aide financière permettra à la Tunisie de mobiliser des ressources financières dans un premier temps, et de disposer des ressources additionnelles, dans un second temps, pour surmonter les répercussions de la pandémie Covid-19 sur l’économie tunisienne, a précisé la présidence du gouvernement dans son communiqué.

Pour Cornaro, ce soutien financier européen s’inscrit dans le cadre de l’appui continu de l’union la Tunisie, en tant que partenaire stratégique dans la région méditerranéenne.

La première tranche financière de «300 millions d’euros », qui sera décaissée le 1er juin 2021, s’ajoute aux dons accordés par l’UE à la Tunisie, pour apporter des ressources budgétaires au titre de l’année 2020, lesquels sont estimés à 240 millions d’euros (environ 799 MD), et sont destinés à accompagner les différents programmes sectoriels.

A cet égard, l’appui européen se poursuit pour encourager les institutions politiques et les partenaires sociaux à adopter un programme de réforme structurelle, fondé sur la digitalisation et l’économie verte, afin que les dépenses publiques soient consacrées à la promotion de l’investissement et au développement durable, dans l’objectif de créer de l’emploi et de préserver le climat social, a noté le diplomate européen.

D’après l’ambassadeur, « les dons s’ajoutent à l’appui continu à la Tunisie et visent à accompagner les réformes sectorielles, notamment dans le secteur de la santé, à travers la mise à sa disposition du matériel médical et des vaccins dans le cadre de l’initiative Covax ».

«L’UE soutiendra les efforts de la Tunisie, jusqu’à ce que le pays parachève son programme de réformes structurelles, que le gouvernement prépare en collaboration avec ses partenaires, ce qui lui permettra de faire face aux défis financiers et d’avoir de nouvelles perspectives d’emploi », a-t-il conclu.

Selon le communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a de son coté évoqué l’importance des relations de partenariat économique euro-méditerranéen, rappelant notamment, que la Tunisie a été le premier pays du Sud de la Méditerranée à conclure un accord d’association avec l’UE en 1995.