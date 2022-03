L’UE en sommet à Versailles exclut une adhésion rapide de l’Ukraine

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, réunis en sommet à Versailles, ont exclu jeudi toute adhésion rapide de l’Ukraine à l’Union européenne, tout en ouvrant la porte à des liens plus étroits.

- Publicité-

Les dirigeants des 27 se sont réunis pour élaborer les réponses économiques et militaires au choc de l’invasion russe. « L’Europe a changé sous le coup de la pandémie, elle va changer plus vite et plus fort sous le coup de la guerre », a prédit le président français Emmanuel Macron.

Concernant l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, « il n’existe pas de procédure rapide », a rappelé le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, alors que Kiev a déposé une candidature dans l’espoir de la rejoindre « sans délai ».

Nous allons réaffirmer que « nous voulons travailler intensivement avec l’Ukraine », a-t-il néanmoins précisé.

« Est-ce qu’on peut aujourd’hui ouvrir une procédure d’adhésion avec un pays en guerre ? Je ne le crois pas. Est-ce qu’on doit fermer la porte et dire jamais ? Ce serait injuste », a résumé Emmanuel Macron.