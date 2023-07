L’UE et l’Amérique latine tentent d’aplanir leurs différends sur l’Ukraine

Les dirigeants des pays de l’UE sont réunis avec leurs homologues d’Amérique latine et des Caraïbes pour deux jours à Bruxelles pour tenter de se rapprocher malgré des divergences notamment sur la guerre en Ukraine.

« Nous avons besoin de nos amis proches à nos côtés en ces périodes d’incertitudes », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en accueillant le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva avant le début du sommet réunissant une cinquantaine de dirigeants.

Ursula von der Leyen a annoncé que les Européens allaient investir 45 milliards d’euros dans l’économie de la région latino-américaine, dans le cadre de la stratégie « Global Gateway », réponse européenne au programme chinois des « Nouvelles routes de la soie ».

Il s’agit du troisième sommet entre l’UE et la Communauté d’Etats latino-américains et des Caraïbes (CELAC). Le dernier remonte à 2015, et les deux parties essaient de rattraper le temps perdu. Mais le rapprochement n’est pas sans difficultés.

Des désaccords sont apparus dès le début des négociations sur une déclaration commune, notamment en raison de la volonté des Européens de mentionner la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Les discussions sur ce texte se poursuivaient lundi soir.

L’UE cherche à rallier un maximum de soutiens internationaux face à Moscou, mais les 33 pays latino-américains et caribéens n’ont pas de position commune sur la question, et ne veulent pas voir ce sujet accaparer les discussions.

« La guerre illégale menée par la Russie en Ukraine est une tragédie pour l’Ukraine et pour le monde », a souligné le président du Conseil européen Charles Michel au début de la réunion, rappelant que « la grande majorité des pays de l’Assemblée générale des Nations unies ont voté de multiples résolutions condamnant cette guerre illégale » et qu’il ne fallait pas « permettre à la Russie de réussir ».